ЦИК скорректировал расходы из-за переноса даты голосования по конституции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в пятницу приняла постановление об особенностях расходования бюджетных средств в связи с переносом даты общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Деньги, которые выделены из федерального бюджета, в полном объеме доведены до избирательных комиссий субъектов РФ. И наша задача в этой ситуации - минимизировать неэффективное использование денег, даже, скорее, попытаться сократить те издержки, которые могут возникнуть в связи с этими обстоятельствами", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, принятое постановление "определяет и сохранение выделенных средств в максимальном объеме, и выполнение тех обязательств, которые не выполнить уже невозможно".

Согласно документу, Центризбирком поручил избирательным комиссиям с 28 марта приостановить до отдельного решения ЦИК принятие бюджетных обязательств на поставку товаров и оказание услуг в части заключения новых контрактов и договоров, а также по выплате дополнительной оплаты труда, вознаграждений членам избирательных комиссий и работников аппаратов.

Также ЦИК поручил избирательным комиссиям принять меры по обеспечению сохранности поставленных товаров, в частности печатной продукции и оборудования. Кроме того, МИД РФ и Минобороны РФ поручено приостановить финансирование участковых комиссий, образованных за пределами России.

ЦИК 4 марта принял постановление о распределении бюджетных средств на подготовку и проведение общероссийского голосования. Всего на организацию голосования было выделено 14,8 млрд рублей, из которых 14,6 млрд рублей направлено нижестоящим избирательным комиссиям. Кроме того, Центризбирком направил 110 млн рублей федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и воинские части. Также ЦИК выделил 80 млн рублей на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.

О переносе голосования

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.