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Распространение коронавируса нового типа

Путин и Макрон не обсуждали возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президенты России и Франции обсуждали взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон - в телефонном разговоре 26 марта обсуждали взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом, но вопрос об оказании помощи Парижу не поднимался.

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Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, обсуждали ли главы двух государств возможность оказания Россией помощи Франции в борьбе с коронавирусом. "О взаимодействии речь шла", - добавил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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