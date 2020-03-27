{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Песков: Путин не может перестать работать, но он принимает меры защиты от коронавируса

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, речь идет о санитарных и других мерах, которые нужно применять на постоянной основе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает дополнительные санитарные и другие меры защиты в условиях распространения коронавируса, но продолжает быть в рабочем графике. На это в пятницу обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как нынешняя эпидемиологическая ситуация сказалась на жизни и привычках президента.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах", - сказал Песков, отметив, что речь идет о санитарных и других мерах, которые нужно применять на постоянной основе, "особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего таким большим количеством публичных мероприятий".

"Президент продолжает работать, он не может просто прекратить это [делать]", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в конституции
Песков: опрос "Левада-центра" о президентских сроках не совпадает с данными Кремля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС