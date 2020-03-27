Песков: Путин не может перестать работать, но он принимает меры защиты от коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает дополнительные санитарные и другие меры защиты в условиях распространения коронавируса, но продолжает быть в рабочем графике. На это в пятницу обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как нынешняя эпидемиологическая ситуация сказалась на жизни и привычках президента.

"Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах", - сказал Песков, отметив, что речь идет о санитарных и других мерах, которые нужно применять на постоянной основе, "особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего таким большим количеством публичных мероприятий".

"Президент продолжает работать, он не может просто прекратить это [делать]", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.