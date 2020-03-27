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Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ возвращение россиян на родину

Минтранс и Росавиация ранее подтвердили выдачу разрешений авиавластями ОАЭ на выполнение российскими авиакомпаниями пяти вывозных рейсов из Дубая

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону возвращение на родину россиян, которые испытывают трудности с вылетом домой из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в интересах завершения скорейшего вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, выразили желание вернуться на родину", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. 

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация подтвердили выдачу разрешений авиавластями ОАЭ на выполнение российскими авиакомпаниями пяти вывозных рейсов из Дубая, которые выполнят авиакомпании "Аэрофлот", Fly, "Победа", S7 и "Икар".

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. ОАЭ не выдавали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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