Песков считает, что использованный на саммите G20 формат видеосвязи будут применять вновь

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Формат видеосвязи, который использовался для проведения экстренного саммита стран Группы двадцати, может быть использован и в будущем, поскольку он оказался удобным и менее затратным, чем классический формат встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет продолжен. Тем более в нынешних условиях. Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов", - сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что по итогам саммита сложилось ощущение его результативности, поскольку существует необходимость в международном сотрудничестве. "Декларация готовности к этому сотрудничеству - это само по себе большой результат", - добавил он.

Саммит G20, посвященный задачам противодействия распространению нового коронавируса, прошел 26 марта в формате видеоконференции. Встреча лидеров стран-участниц в виртуальном режиме состоялась впервые с момента образования объединения в 1999 году.