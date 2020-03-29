Эксперт: последствия коронавируса обострят соперничество между США и Китаем

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Переконфигурация мировой политики после окончания пандемии коронавируса приведет к усилению позиций КНР, что неизбежно обострит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По его словам, сегодня КНР первой выходит из кризиса, связанного с пандемией. "Китай ощущает свое моральное превосходство за счет эффективности борьбы с болезнью и оказания помощи другим странам, поэтому Пекин точно после окончания пандемии будет вести себя более уверенно, - указал Лукьянов. - А американцы со своей стороны будут чувствовать еще большую необходимость сдерживать растущего конкурента. То есть по итогам отношения между странами обострятся".

При этом аналитик напомнил, что жесткое соперничество между Вашингтоном и Пекином продолжается последние несколько лет. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в адрес друг друга, подобно тому, как сейчас США обвиняют КНР в искусственном создании вируса.

Вместе с тем на отношениях России и США, по мнению Лукьянова, нынешний кризис "никоим образом не скажется". По его словам, на фоне общей угрозы в российско-американских отношениях "никаких изменений к лучшему не предвидится". Приостановка же взаимных инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), о которой было объявлено ранее, является "исключительно медицинско-техническим шагом".

"Сама по себе пандемия, безотносительно к российско-американским или каким бы то ни было еще отношениям, - это всегда фактор разъединяющий, - резюмировал Лукьянов. - Единственный способ борьбы с распространением заболевания - это всеобщая изоляция".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.