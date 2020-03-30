Дмитрий Гудков сообщил о прекращении попыток регистрации в Минюсте Партии перемен

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил в понедельник, что прекратит попытки регистрации в Министерстве юстиции РФ Партии перемен, в которую в 2018 году была преобразована партия "Гражданская инициатива".

"Попытки регистрации Партии перемен при [президенте РФ Владимире] Путине закончены, мы больше не будем бороться с Минюстом за ее юридическое существование. Моя команда выходит из партии "Гражданская инициатива", - написал Гудков на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что его команда решила выйти из "Гражданской инициативы", "чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах". По словам Гудкова, он планирует начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

"Гражданская инициатива" - российская либеральная партия, основанная и зарегистрированная в 2013 году бывшим министром экономики РФ Андреем Нечаевым. В 2018 году была преобразована в Партию перемен во главе с бывшим депутатом Госдумы РФ Дмитрием Гудковым, однако не прошла перерегистрацию в Минюсте. Министерство заявило о нарушениях в ряде положений новой редакции устава, признало нелегитимным сам съезд Партии перемен и полномочия ее нового председателя.

Министерство юстиции в ноябре 2019 года обратилось в Верховный суд РФ с административным иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" на три месяца в связи с тем, что партия не выполнила требования Минюста. В министерстве сообщали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст дважды выносил предупреждения в адрес партии, однако нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок. Верховный суд в январе 2020 года удовлетворил иск министерства о приостановлении деятельности партии.