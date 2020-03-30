Заседание комитета СФ по соцполитике пройдет 31 марта в дистанционном режиме

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по социальной политике на фоне пандемии коронавируса будут участвовать в заседании во вторник в удаленном режиме через автоматизированную информационную систему "Мобильное рабочее место члена СФ". Об этом ТАСС в понедельник сообщила глава комитета Инна Святенко.

Совет Федерации на заседании 31 марта соберется на внеочередное заседание для одобрения законов по инициативам, озвученным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса, перед этим позицию по документам должны высказать комитеты палаты.

"Все сенаторы будут сидеть у себя в рабочих кабинетах с планшетами, мы просто не собираемся в одной аудитории, сейчас как раз мы тестируем систему по возможности дистанционного участия в заседании. Те, у кого есть планшеты дома, могут участвовать в заседании комитета из дома", - сказала Святенко.

Она добавила, что непосредственно в кабинете для заседания будут лично присутствовать три человека: глава комитета, а также по одному представителю от Минтруда и министерства экономического развития. При этом они будут сидеть на расстоянии не ближе 1,5 метра друг от друга.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, вместо традиционного заседания комитет рассмотрит вопросы в дистанционной опросной форме, потому что "темы очевидные, понятные, ожидаемые, не предполагают каких-то дискуссий". Он отметил, что в состав комитета входят 17 членов Совета Федерации, а их всех связывает единый информационный портал. Это позволяет оперативно узнать позицию всех членов комитета по какому-либо вопросу, объяснил Рябухин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.