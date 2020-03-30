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Путин продлил полномочия Попова на посту замсекретаря Совбеза

Он занимает эту должность с 29 марта 2013 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Попова на посту заместителя секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Попов, которому 30 мая исполнится 69 лет, занимает должность заместителя секретаря СБ РФ с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года он был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - вице-адмирал запаса, доктор военных наук. Является Заслуженным военным специалистом РФ. Награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями и благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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