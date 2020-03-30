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Лавров и Помпео обсудили актуальные вопросы в развитие разговора Путина и Трампа

Они обсудили проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и реализацию решений саммита G20

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, развивая состоявшуюся ранее телефонную беседу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обсудили по телефону проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и реализацию решений саммита G20. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"30 марта по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майкла Помпео. В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита Группы двадцати, прошедшего 26 марта в формате видеоконференции", - указано в сообщении МИД России.

Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию в сфере стратегической стабильности и мирное урегулирование в Сирии. "Затронуты другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений", - сообщили в МИД РФ.

Раннее российский и американский лидеры провели продолжительный телефонный разговор и обсудили борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию на рынке нефти. Президенты договорились продолжать личные контакты.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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