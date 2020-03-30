Новгородские власти рекомендовали перенести выборы в регионе из-за коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил изменения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, которые, в частности, рекомендуют перенести проведение уже назначенных выборов. В регионе на 12 апреля были назначены довыборы в областную думу, сообщила ТАСС зампредседателя региональной избирательной комиссии Наталья Ефремова.

"Рекомендовать органам, уполномоченным в соответствии с законодательством на назначение выборов, референдумов, не осуществлять назначение выборов, референдумов в период действия в Новгородской области режима повышенной готовности, введенного указом, а также принять решения о переносе даты проведения назначенных выборов с учетом исключения осуществления мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в указанный период", - говорится в документе.

Также принятыми изменениями в указ, как сообщал ТАСС ранее, в Новгородской области вводится режим самоизоляции для всех категорий граждан с 31 марта по 5 апреля. Ранее сообщалось, что областной избирком назначил дополнительные выборы депутата в региональную думу на 12 апреля 2020 года. Место в думе стало вакантным в июле прошлого года, когда парламентарии большинством голосов приняли заявление о досрочном сложении полномочий депутата Сергея Вяткина. Против него было возбуждено уголовное дело, и суд признал его виновным в растрате 1,8 млн рублей.

"Все остальные кампании, которые у нас были, они завершены 15 марта, поэтому на сегодняшний день единственная кампания, которая у нас на текущий момент была - это выборы дополнительного депутата Новгородской областной думы по девятому округу", - пояснила ТАСС зампредседателя региональной избирательной комиссии Наталья Ефремова. Ранее окружную избирательную комиссию уведомили о выдвижении десяти кандидатов от политических объединений, все они были зарегистрированы.