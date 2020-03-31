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Посол России вручил верительную грамоту президенту Венесуэлы

Участники церемонии прибыли на встречу в медицинских масках, а также не стали жать друг другу руки, но для фотографии позировали, соприкоснувшись локтями

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в понедельник вручил верительную грамоту президенту южноамериканской страны Николасу Мадуро. Отрывок церемонии транслировался в Periscope венесуэльского лидера.

На кадрах видно, что посол прибыл на встречу в медицинской маске. Мадуро и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса также встретили российского дипломата в масках. Участники церемонии не стали жать друг другу руки, но для фотографии позировали, соприкоснувшись локтями.

"Он [посол] передал мне прямое послание от президента Владимира Путина о полной солидарности с Венесуэлой, с боливарианским правительством и о полной поддержке", - сказал Мадуро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

Президент Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом РФ в Венесуэле 17 февраля.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Венесуэле достигло 135, три человека умерли. С 17 марта в стране действует общий карантин.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссия
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