{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Справороссы приостанавливают политическую работу, чтобы помогать гражданам и медикам

Лидер партии Сергей Миронов указал на необходимость реальной поддержки населения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" приостановит политическую деятельность и временно переориентирует свои силы на помощь гражданам и медработникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник лидер справороссов Сергей Миронов.

"С сегодняшнего дня политическая партия "Справедливая Россия" приостанавливает всю политическую работу. Я обращаюсь к членам партии, в эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь нашим гражданам, на помощь работникам здравоохранения, волонтерам. Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения", - сказал он журналистам.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Избиркомам в России дадут право отложить выборы в случае ЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС