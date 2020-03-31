Справороссы приостанавливают политическую работу, чтобы помогать гражданам и медикам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" приостановит политическую деятельность и временно переориентирует свои силы на помощь гражданам и медработникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник лидер справороссов Сергей Миронов.

"С сегодняшнего дня политическая партия "Справедливая Россия" приостанавливает всю политическую работу. Я обращаюсь к членам партии, в эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь нашим гражданам, на помощь работникам здравоохранения, волонтерам. Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения", - сказал он журналистам.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.