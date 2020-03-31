Избиркомам в России дадут право отложить выборы в случае ЧС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Избирательные комиссии в РФ получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующие поправки были внесены при принятии Госдумой во вторник проекта закона, наделяющего правительство РФ правом введения ЧС.

Как следует из текста поправок, имеющегося в распоряжении ТАСС, "при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии".