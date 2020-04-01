Путин обсудит с кабмином развитие АПК с учетом ситуации в экономике

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в среду с членами правительства проблемы в развитии сельского хозяйства с учетом текущей ситуации в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Профильной темой станет ход весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году и развитие агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе с учетом кризисных обстоятельств, - говорится в сообщении. - С докладом выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев". Также будут рассмотрены другие актуальные вопросы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что в связи с эпидемиологической ситуацией это мероприятие пройдет в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево без непосредственного присутствия журналистов. Однако представители СМИ смогут увидеть совещание по телетрансляции.

Тема поддержки аграриев была одной из основных на аналогичном совещании, которое глава государства провел 17 марта. Тогда Патрушев доложил, что внутренний рынок стабильно обеспечивается сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Он добавил, что также не зафиксированы резкие скачки цен на такую продукцию, в том числе на позиции, пользующиеся повышенным спросом.

На том совещании президент обратил внимание на слишком высокий рост стоимости бензина Аи-92, особенно на фоне падения мировых цен на нефть. Он поручил разобраться в причинах и держать этот вопрос на контроле.