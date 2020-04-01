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Путин подписал закон о праве военных возмещать материальный ущерб государству в рассрочку

Среди оснований для уменьшения размера выплат - состояние здоровья, наличие на иждивении инвалида, двух и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в вузах по очной форме

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет военнослужащим и резервистам возмещать нанесенный ими материальный ущерб военной части в рассрочку. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Данный закон прописывает также основания для уменьшения судом размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего в случае причинения им ущерба. Среди них - состояние здоровья, наличие на иждивении инвалида, двух и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в вузах по очной форме. Будет учитываться и степень вины и материального положения военнослужащего, в том числе если средний доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума.

По действующему законодательству, военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. С учетом сложившейся судебной практики будет установлено, что имеется в виду "день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим". Также предусматривается "приостановление течения срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства".

Как говорится в материалах к закону, поправки позволят "исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будут способствовать объективному и полному возмещению причиненного ущерба".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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