Путин уверен, что удаленный режим его совещаний с кабмином не скажется на качестве работы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил в среду уверенность, что переход его совещаний с правительством в режим видеоконференции не скажется на качестве этой работы.

На первом таком совещании по видеосвязи глава государства отметил, что проведение мероприятия в режиме видеоконференции продиктовано обстановкой.

"Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка <...>. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", - сказал Путин.