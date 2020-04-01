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Путин уверен, что удаленный режим его совещаний с кабмином не скажется на качестве работы

Президент провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил в среду уверенность, что переход его совещаний с правительством в режим видеоконференции не скажется на качестве этой работы.

На первом таком совещании по видеосвязи глава государства отметил, что проведение мероприятия в режиме видеоконференции продиктовано обстановкой.

"Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка <...>. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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