Путин и Эрдоган поговорили по телефону

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика", - говорится в сообщении.

В распространенном канцелярией президента Турции коммюнике отмечается, что "в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные темы".

Президенты РФ и Турции на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

О мерах борьбы с коронавирусом

Также стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением пандемии коронавируса и обсудили взаимодействие в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.

"Рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщается в коммюнике, распространенном канцелярией президента Турции, "в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусом".

Ранее Путин отметил, что многие российские граждане, в том числе постоянно проживающие за рубежом, возвращаются в РФ на фоне пандемии. По его словам, с 11 марта всего в Россию вернулись 825 031 человек, власти ожидают прибытия еще 20 тыс.