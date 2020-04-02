Захарова: за вбросами в La Stampa о российской помощи Италии стоит британская компания

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зарегистрированная в Великобритании компания стоит за публикациями в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Была опубликована там и очередная фальшивка с целью просто полностью исказить действия России в связи с санитарно-эпидемиологическим кризисом в Италии. Сославшись на сомнительные источники, если они вообще были, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и полностью предоставило неверную информацию, - указала она. - Реагируя на этот вброс, удалось установить и посредника - зарегистрированную в Лондоне компанию, <...> представители которой категорически отказались предоставить какую-либо информацию об этой сделке, которая упоминалась в статье, и ответить на соответствующие вопросы, в том числе относительно местонахождения, стоимости и характеристик груза, а также его отправителя и получателя".

"Когда начали разбираться, оказалось, что речь идет о чисто коммерческой операции, которую некие иностранные структуры пытались организовать по непрозрачной схеме, - продолжила дипломат. - При этом российские власти не были заранее информированы об этой поставке, не имели к ней никакого отношения. И все это газетой подается в контексте гуманитарных усилий России".