Захарова: планы США по смене власти в Венесуэле на фоне пандемии абсурдны и негуманны

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новые планы США по смене власти в Венесуэле в условиях пандемии коронавируса абсурдны и негуманны, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, мы видим, что политические группировки в целом ряде стран по-прежнему руководствуются логикой примата политической конъюнктуры, стремлением воспользоваться тяжелой ситуацией в мире, эпидемиологической обстановкой в Венесуэле, в частности для достижения политических целей. <...> Если мы проанализируем абсурдные планы [США] в нынешнем контексте пандемии, то никакого гуманизма и демократии в них нет", - сказала она.

"Идея переворота, который привел бы к смещению законно избранного президента страны, все-таки в умах некоторых политических сил на Западе еще остается, - продолжила Захарова. - Мы возражаем против блокировки помощи Каракасу по линии Международного валютного фонда (МВФ) <...> Вашингтоном, словно в насмешку, была анонсирована импровизация в виде плана урегулирования на условиях формирования в Венесуэле некого переходного правительства".

Дипломат подчеркнула, что только народ Венесуэлы вправе определять будущее страны на основе своих законов и без деструктивного вмешательства извне.

Отмена санкций

Санкции против Венесуэлы должны быть сняты в условиях распространения коронавируса, добавила Захарова.

"Одна из стран, с которых должны быть сняты санкции, особенно в нынешней непростой ситуации, хотя это непростая ситуация, еще раз хочу подчеркнуть, для всех стран без исключений, но, конечно, особняком стоит Венесуэла. Понимание этого публично не скрывают многие влиятельные международные деятели <...> Даже группа американских сенаторов обратилась к президенту США с просьбой временно приостановить санкции, препятствующие ввозу в Венесуэлу товаров первой необходимости", - сказала она.

Захарова отметила, что в пользу такого решения высказались в том числе "знаковые фигуры венесуэльской оппозиции". "Борьба с коронавирусом становится объединяющим фактором для большинства ведущих политических сил в Каракасе, всего венесуэльского народа", - резюмировала дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением нового коронавируса. Он уточнил, что это необходимо для обеспечения доступа населения к продовольствию, медицинским товарам, для оказания ему поддержки в борьбе с коронавирусом.

За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, речь идет о таких странах, как Венесуэла, Зимбабве, Иран, КНДР и Куба. По мнению верховного комиссара, исключения, которые предусмотрены в санкциях для поставки продукции гуманитарного назначения, должны трактоваться широко, а разрешение на поставки медицинского оборудования должно предоставляться быстро и гибко.

План Вашингтона

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.