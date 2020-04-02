Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить использование силы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от использования силы и сесть за стол переговоров. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу армянской газеты прокомментировать столкновение на границе двух стран 30 марта.

"По поступающей информации, на границе продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня, - сказала она. - При этом обстрелам подвергаются гражданские объекты, включая автотранспортные средства. Есть раненые, в том числе среди мирного населения".

"Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от использования силы. Как только появятся объективные условия, вновь сесть за стол переговоров", - указала официальный представитель МИД РФ.

30 марта Армения и Азербайджан сообщили о вооруженном столкновении на северном участке границы в районе села Воскеван, которое привело к жертвам. Обе стороны возложили ответственность за перестрелку друг на друга.