В Госдуму внесен проект об увольнении госслужащих за проступки, порочащие их честь

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Верховный хурал Республики Тыва в четверг внес в Госдуму законопроект о праве нанимателей государственных и муниципальных служащих расторгнуть с ними контракт за совершение проступков, которые порочат честь служащих.

Согласно документу, случай совершения служащим проступка, который порочит его честь, должен стать дополнительным основанием для расторжения служебного контракта со стороны нанимателя. Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О государственной гражданской службе РФ" и "О муниципальной службе в РФ". Авторы инициативы также считают необходимым предусмотреть наложение дисциплинарных взысканий за совершение такого проступка. Это может быть замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение со службы.

Как отмечают авторы законопроекта, "несоблюдение служащими требований к служебному поведению и совершение ими порочащих честь служащего проступков может подорвать авторитет государственной власти и местного самоуправления". Так, напоминают они, типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ предполагает, что они обязаны соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, а также правила делового поведения. В частности, служащие должны проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностных обязанностей, избегать конфликтов, которые могут нанести ущерб репутации или авторитету госоргана, а также воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера.

Однако реального механизма ответственности за такие действия сегодня нет, что приводит к "множественности рецидивов нарушения требований к служебному поведению", отмечают авторы инициативы. При этом, напоминают они, действующие нормы позволяют уволить некоторых госслужащих за совершение порочащих их честь поступков - например, сотрудников Следственного комитета или прокуратуры.