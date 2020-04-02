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Отставки и назначения
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Путин назначил на пост врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

На этой должности он сменил Александра Цыбульского
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил вице-губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы этого региона.

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", - говорится в указе главы государства.

В четверг глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова. 

Как указано на сайте администрации НАО, Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. В 1987-2007 годах служил в органах госбезопасности, в 2007-2012 годах был заместителем мэра Брянска, в 2014-2019 годах - замглавы администрации Одинцовского района Подмосковья. Заместителем губернатора Ненецкого автономного округа Бездудный был назначен 18 марта 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияНенецкий автономный округ
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