Путин назначил на пост врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", - говорится в указе главы государства.

В четверг глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.

Как указано на сайте администрации НАО, Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. В 1987-2007 годах служил в органах госбезопасности, в 2007-2012 годах был заместителем мэра Брянска, в 2014-2019 годах - замглавы администрации Одинцовского района Подмосковья. Заместителем губернатора Ненецкого автономного округа Бездудный был назначен 18 марта 2019 года.