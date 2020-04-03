В ЦИК решили отложить 102 выборные кампании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в комиссию поступила дополнительная информация об избирательных кампаниях в регионах, в связи с этим ЦИК принял решение отложить в итоге 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

"На данный момент отложены 102 выборные кампании. Дело в том, что к нам пришла дополнительная информация из некоторых регионов, мы ее сейчас учли при принятии решения", - сказал Булаев ТАСС в пятницу.

"В силу той ситуации, которая есть, достаточно жестких во многих регионах мер самоизоляции, у нас не все регионы успели ввести информацию в государственную автоматизированную систему "Выборы" о тех кампаниях, которые у них должны быть. Вопрос об избирательных кампаниях меняется в режиме онлайн", - отметил зампред ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЦИК на заседании в пятницу принял решение отложить 94 выборные кампании местного и регионального уровня в ряде субъектов России, запланированных на апрель - июнь. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, аналогичные меры также применяются в отношении региональных выборов и референдумов, "которые еще не назначены, однако должны быть назначены в ближайшее время".

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно документу, избирательные комиссии в РФ получили право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения соответствующих режимов. При введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории одного муниципального образования голосование может быть отложено избирательной комиссией субъекта РФ, а в случае введения таких режимов в двух и более регионах - ЦИК России.