Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ВЕНА, 4 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Австрии отмечает участившиеся случаи появления в европейских и некоторых австрийских СМИ не соответствующих действительности измышлений о распространении коронавируса в России. Об этом говорится в субботу в сообщении российской дипмиссии в Вене, предоставленном ТАСС.

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3 апреля Австрийское агентство печати (АPA) распространило утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая. Австрийский министр высказал такое мнение по итогам видеоконференции с участием коллег из государств - членов Евросоюза. Конкретных примеров о предполагаемой российской дезинформации приведено не было. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский выразил ТАСС удивление в связи с этими высказываниями Шалленберга в СМИ. При этом он напомнил о необходимости общих международных усилий по борьбе с коронавирусом.

"Было бы интересно увидеть хотя бы одно подтверждение этому голословному обвинению в адрес нашей страны, - говорится в заявлении посольства. - Со своей стороны с сожалением отмечаем участившиеся случаи появления в европейских, в том числе некоторых австрийских, СМИ предвзятых, а в каких-то случаях абсолютно не соответствующих действительности или явно выдуманных измышлений о ситуации вокруг распространения коронавируса в России, основывающихся в том числе на слухах и непроверенных источниках". Посольство РФ также призвало всех партнеров проявить солидарность и объединить усилия в борьбе с общей угрозой.

По данным Минздрава Австрии, в стране коронавирусом к настоящему времени заразился 11 781 человек, 186 умерли, 2 507 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.