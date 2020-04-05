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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю - Песков.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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