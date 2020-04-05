Песков: Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю

Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

Ранее Австрийское агентстве печати распространило утверждение министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая

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