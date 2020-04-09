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Госдума на следующей неделе обсудит доплаты врачам и поддержку бизнеса

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Госдума на предстоящей неделе обсудит законодательное закрепление президентских инициатив о страховании врачей, выделении им доплат, а также о поддержке предпринимателей. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам дистанционного совещания думских единороссов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Обсудили целый ряд вопросов и проблем. По предложению председателя Государственной думы [Вячеслава Володина] мы договорились о том, что на следующей неделе мы будем предлагать, состоятся пленарные заседания Государственной думы. Нам необходимо законодательно оформить предложения президента, связанные и с обязательным страхованием врачей, и с предоставлением доплат врачам, и новые инициативы, связанные с поддержкой отечественного производства и бизнеса" - сказал он.

Исаев уточнил, что Совет Думы должен определить, сколько заседаний палаты пройдет на предстоящей неделе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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