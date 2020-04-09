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Кабмин в ближайшее время внесет в Госдуму законопроекты для реализации поручений Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты "Единой России" вместе с другими думскими фракциями окажут кабмину поддержку

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму проекты законов для реализации поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции "Единая Россия".

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"В ближайшее время мы также внесем в Госдуму ряд нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию поручений президента", - сказал Мишустин на встрече, которая проходит в режиме видеоконференции.

Премьер отметил, что ранее "Единая Россия" в лице секретаря Генсовета Андрея Турчака огласила свои предложения по расширению каникул по потребительским и ипотечным кредитам и другим мерам поддержки людей и экономики. Соответствующие инициативы уже направлены в правительство.

"Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача - сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами", - заверил Мишустин.

Глава правительства рассчитывает, что депутаты "Единой России" вместе с другими думскими фракциями окажут кабинету министров поддержку. "Мы смогли бы оперативно принять новые нормы, чтобы они быстрее заработали в интересах граждан. Уверен, что сегодня у нас состоится полезный, конструктивный разговор, по итогам которого мы выйдем на новые решения", - добавил Мишустин, открывая встречу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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