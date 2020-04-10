Фракция ЛДПР отозвала проект постановления о лишении мандата депутата Катасонова

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Думская фракция ЛДПР отозвала ранее внесенный ею проект постановления о лишении мандата своего депутата Сергея Катасонова, который ранее не ушел на карантин после поездки во Францию. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

"Фракция ЛДПР в Государственной думе отзывает внесенный проект постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Катасонова Сергея Михайловича", - говорится в тексте письма фракции на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В думской базе также опубликовано решение профильного комитета по контролю и регламенту, согласно которому Совету Госдумы будет предложено снять с рассмотрения проект постановления в связи с отзывом авторами.

Проект постановления о лишении Катасонова мандата был внесен 17 марта. Тогда же правовое управление аппарата Госдумы дало отрицательное заключение, указав, что такого основания для досрочного прекращения полномочий депутата законодательством не предусмотрено. Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия") в беседе с ТАСС также подчеркнула, что действующие нормы не предусматривают лишение депутата нижней палаты парламента полномочий за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

На пленарном заседании Госдумы 12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Катасонова в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу после возвращения из Франции. Володин со своей стороны предложил поместить на карантин не только Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали. Позднее Катасонов заявил, что его анализ на коронавирус показал отрицательный результат.