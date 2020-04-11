Песков: Путин и Трамп умеют преодолевать разногласия и вести конструктивный диалог

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп способны преодолевать разногласия между двумя государствами и вести конструктивный диалог, когда это необходимо. Последние телефонные разговоры двух лидеров стали этому свидетельством, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместный пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах", - сказал он в субботу в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

При этом Песков добавил, что говорить о потеплении отношений между РФ и США не приходится, в Вашингтоне по-прежнему господствует русофобия.

"Здесь ни о каком потеплении говорить, конечно, не приходится. И даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что, скажем так, на рабочем уровне, особенно с нашей точки зрения, в Вашингтоне мировоззрение меняется", - сказал он.

Песков добавил, что в США сохраняются прежние стереотипы в отношении России. "Продолжает господствовать уже такая, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика военной формой является русофобия", - пояснил представитель Кремля.