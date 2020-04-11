Песков: исполнение социальных обязательств является "абсолютным приоритетом" для Путина

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы в условиях пандемии коронавируса исполнять свои социальные обязательства, это является абсолютным приоритетом для президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Это не подлежит обсуждению (исполнение социальных обязательств - прим. ТАСС). И в любом случае, я еще раз повторю, государство обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в первую очередь обеспечить принцип социального характера нашего государства. Поэтому социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом", - сказал представитель Кремля.