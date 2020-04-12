МИД: Россия обеспокоена попытками США переложить ответственность за пандемию на других

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Попытки США возложить ответственность за пандемию коронавируса на кого-то другого вызывают обеспокоенность, именно это просматривается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны американского руководства. Об этом заявил МИД РФ на своей странице в Facebook .

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"На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ", - отметили в дипведомстве.

В МИД пояснили, что именно в этом ключе следует трактовать "громкие обвинения со стороны американского руководства в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая якобы "прозевала" опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам".