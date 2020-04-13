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Крашенинников: поправка к конституции позволит решить возникшие из-за пандемии проблемы

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что государство уже оказывает помощь детям, а также поддерживает бизнес в условиях пандемии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Поправки к конституции, которые ранее были приняты Федеральным собранием, позволяют решать проблемы, возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя публикацию рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы".

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Представленный в понедельник рейтинг по итогам января - марта 2020 года возглавили Крашенинников, а также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета палаты по образованию и науке Вячеслав Никонов (все из "Единой России").

"Сейчас можно сказать, что все мы сделали тогда правильно. Мне кажется, что подготовка текста поправок к конституции повлияла на этот рейтинг это совершенно очевидно", - сказал Крашенинников. Он напомнил, что депутаты приступили к работе над изменениями в основном законе страны сразу после того, как с посланием к Федеральному собранию обратился президент Владимир Путин.

"В послании совершенно очевидно было сказано, что требуются поправки, начались заседания рабочей группы (по подготовке изменений в конституции - прим. ТАСС). Мы в этот процесс погрузились достаточно сильно, мне кажется, что сработали на опережение", - продолжил глава комитета. Он отметил, что в ходе подготовки поправок члены рабочей группы не могли предугадать, как распространение коронавируса отразится на различных сферах.

"Текст [поправок] уже есть, хотя он не прошел общероссийское голосование. Но в нем предлагается решение по многим вопросам", - указал Крашенинников, заметив, что государство уже оказывает помощь ряду категорий, в том числе детям, а также поддерживает бизнес в условиях пандемии. "Жизнь подтверждает правильность этих решений. Я не ожидал, что подтверждение будет достаточно быстрым, особенно социальных и международных аспектов", - резюмировал депутат.

О поправке

Поправка к конституции предусматривает в том числе доступность и качество медицинского обслуживания для населения, забота о детях признается приоритетным направлением государственной политики, зафиксировано обязательное предоставление им социальной поддержки. В основном законе будут прописаны гарантии адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Государство признается ответственным за защиту прав трудящихся, МРОТ устанавливается на уровне не менее прожиточного минимума.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в конституцииПандемия коронавируса нового типа
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