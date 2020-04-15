{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Таджикистана поблагодарил Путина за российскую помощь в борьбе с коронавирусом

Лидеры стран в беседе также обсудили другие актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь".

В беседе двух лидеров были затронуты также другие актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

Как в свою очередь сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе разговора были затронуты вопросы в сфере трудовой миграции. В этом контексте Рахмон "позитивно оценил шаги российской стороны" по предоставлению трудовым мигрантам возможности продлить сроки своего пребывания в России.

Согласно официальным данным Минздрава Таджикистана, в стране не выявлено ни одного факта заражения коронавирусной инфекцией. С 1 февраля по 13 апреля этого года 7 560 граждан, въехавших в Таджикистан из-за рубежа, были помещены в карантин в медицинских учреждениях и санаториях страны. По состоянию на 13 апреля 5 724 человека были отпущены из-под карантина. Среди остающихся на карантине - пятеро иностранцев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о приостановке взносов в ВОЗ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, как и другие страны G20, возлагают надежды на работу Всемирной организации здравоохранения по преодолению пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС