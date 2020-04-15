Президент Таджикистана поблагодарил Путина за российскую помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь".

В беседе двух лидеров были затронуты также другие актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. Разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

Как в свою очередь сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе разговора были затронуты вопросы в сфере трудовой миграции. В этом контексте Рахмон "позитивно оценил шаги российской стороны" по предоставлению трудовым мигрантам возможности продлить сроки своего пребывания в России.

Согласно официальным данным Минздрава Таджикистана, в стране не выявлено ни одного факта заражения коронавирусной инфекцией. С 1 февраля по 13 апреля этого года 7 560 граждан, въехавших в Таджикистан из-за рубежа, были помещены в карантин в медицинских учреждениях и санаториях страны. По состоянию на 13 апреля 5 724 человека были отпущены из-под карантина. Среди остающихся на карантине - пятеро иностранцев.