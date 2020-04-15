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Пандемия коронавируса нового типа

Песков назвал низкопробной статью NYT с обвинениями в адрес России

Представитель Кремля выразил сожаление, что "такие солидные и уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал низкопробным материал газеты The New York Times, в котором Россию обвиняют в организации механизма распространения дезинформации, касающейся системы здравоохранения США.

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"Не будет никакой реакции Москвы, - сказал Песков. - Мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции". Он выразил сожаление, что "такие солидные и уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды".

В опубликованной 13 апреля статье журналист газеты Уильям Брод утверждает, что Россия якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации системы здравоохранения США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 апреля отметила, что этот материал является примером дезинформации о пандемии коронавируса.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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