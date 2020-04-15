Песков назвал низкопробной статью NYT с обвинениями в адрес России

За чем дело стало: почему Америка не справляется с вирусом

"Не будет никакой реакции Москвы, - сказал Песков. - Мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции". Он выразил сожаление, что "такие солидные и уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды".

В опубликованной 13 апреля статье журналист газеты Уильям Брод утверждает, что Россия якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации системы здравоохранения США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 апреля отметила, что этот материал является примером дезинформации о пандемии коронавируса.