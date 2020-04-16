Посольство РФ в США отмечает, что Обама пытался найти несуществующую дезинформацию России

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Посольство России в США прокомментировало высказывания бывшего американского президента Барака Обамы о якобы российской дезинформации в связи с распространением коронавируса.

Ранее Обама в Twitter в среду разместил ссылку на материал газеты The New York Times, в котором утверждается, что российская сторона сыграла важную роль в дискредитации ряда стран из-за пандемии. "Это показывает то, как дезинформация может распространяться через социальные сети, и почему может навредить реагированию на кризис", - сопроводил ссылку словами бывший президент.

В диппредставительстве РФ дали свою версию высказываний Обамы. "Почему он [Обама] не реагировал (когда был президентом - прим. ТАСС)? Очень просто - потому что не было никакого вмешательства или кампаний по дезинформации, - обратили внимание в посольстве. - Очередная низкосортная публикация (The New York Times - прим. ТАСС)".