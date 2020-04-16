Матвиенко поручит создать группу по ревизии законодательства с учетом пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в пятницу на заседании палаты даст поручение создать рабочую группу по ревизии законодательства с учетом пандемии. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"Завтра на пленарном заседании я дам поручение о создании специальной рабочей группы. Мы в спокойном режиме, без спешки, совместно с министерствами, правительством будем анализировать законодательство и готовить изменения, уточнения, дополнения, чтобы наша система впредь была более эффективной", - сказала Матвиенко.