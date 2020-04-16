Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России и международный разговор

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент соберет также совещание по вопросам развития строительной отрасли. "Целую серию таких секторальных антикризисных совещаний Путин анонсировал, они будут сейчас идти на регулярной основе", - заметил пресс-секретарь. По его словам, в мероприятии будет участвовать руководство администрации президента и правительства, а также министры и представители строительной отрасли. "Разумеется, будет вступительное слово Путина на совещании", - заключил Песков.

"Далее по ходу дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - продолжил пресс-секретарь президента. - Также во второй половине дня сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор".