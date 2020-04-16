Россия выступила за срочное оказание помощи беженцам в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва выступает за срочное оказание полноценной помощи уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и принимающим их странам. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

В российском дипведомстве обратили внимание на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по сдерживанию пандемии коронавируса среди беженцев и внутренне перемещенных лиц. "Приветствуем нацеленность УВКБ на тесное сотрудничество с властями государств с целью включения беженцев в национальные программы в борьбе с COVID-19 и проведение информационных кампаний среди населения, - подчеркнули в министерстве. - Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц".