Рябков заявил об ухудшении перспектив продления СНВ-3

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) становится все менее вероятным, американская позиция на переговорах не меняется. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"Перспективы ухудшаются, называя вещи своими именами. К сожалению, наши напоминания американцам о том, что надо этим заниматься, результата не дают, - указал Рябков. - Абсолютно ни малейших [изменений позиции США] не происходит".

"Мы не получили от американцев ответа на нашу ноту, которую направили им в конце прошлого года, с предложением продлить договор в том виде, как он есть, без каких-либо предварительных условий", - добавил замминистра.