{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков заявил об ухудшении перспектив продления СНВ-3

По словам замглавы МИД РФ, позиция США по этому вопросу не меняется

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) становится все менее вероятным, американская позиция на переговорах не меняется. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"Перспективы ухудшаются, называя вещи своими именами. К сожалению, наши напоминания американцам о том, что надо этим заниматься, результата не дают, - указал Рябков. - Абсолютно ни малейших [изменений позиции США] не происходит".

"Мы не получили от американцев ответа на нашу ноту, которую направили им в конце прошлого года, с предложением продлить договор в том виде, как он есть, без каких-либо предварительных условий", - добавил замминистра.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о распространении мер поддержки МСП на самозанятых
Самозанятые смогут получить кредитную поддержку, участвовать в льготных лизинговых программах, получат доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС