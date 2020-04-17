США утверждают, что 51 школьник вернулся в Россию. МИД РФ известно пока только о шести

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва добивается от Вашингтона конкретной информации о вывезенных в Соединенные Штаты российских школьников, но результатов пока немного. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем добиваться от властей США конкретики относительно российский школьников, которые оказались в этой стране по линии разного рода учебных и ознакомительных программ, - сказала дипломат на брифинге. - Пока результатов не очень много. В Госдепартаменте США пытаются откреститься от кураторства программы Secondary school student program, хотя на его сайте есть прямые ссылки на нее".

По ее словам, Вашингтон до сих пор не предоставил Москве списки с именами и телефонными российских школьников. "Десять дней назад нам сообщали, что в рамках упомянутой программы в США с осени находилось 74 российских ребенка. На сегодняшний момент есть данные американской стороны, что их 80, - обратила внимание Захарова. - Утверждается, что из них в Штатах остается только 29, остальные якобы уехали домой".

"Но нам известно официально только о шести детях, которые добрались до России, - подчеркнула она. - Где находятся остальные, когда они выехали, откуда они выехали и, самое главное, прилетели ли они в Россию, неизвестно. Госдеп ответить не может, мы этой работой сейчас занимаемся".

Захарова также сообщила, что американская сторона только сегодня предоставила Москве список из семи организаций, которые занимались обменом школьников между Россией и США. Однако в нем не указаны ни адреса организаций, ни их телефоны. "Наше посольство в Вашингтоне пытается найти контакты с этими организациями, исходя из адресов электронной почты", - добавила дипломат.

В этой связи официальный представитель МИД РФ выразила сожаление в связи с полной неспособностью американках партнеров предоставить точные данные по российским школьникам. "Возможно, это связано с тем, что Госдепартамент находится на удаленке, - предположила она. - Но хотелось бы, конечно, большей работы и большей кооперабельности, учитывая, что речь идет о несовершеннолетних".

Об ответственности и рисках

Как отметила дипломат, сегодня в США существует множество подобных учебных программ для иностранных детей. "Их основная цель - популяризировать американские ценности и образ жизни. В следующий раз, на будущее, неплохо было бы в эти программы заложить аспекты, связанные с безопасностью детей и досконально отработать алгоритм на случай чрезвычайных ситуаций", - сказала она.

"Желательно чтобы и наши школы, и, конечно, родители, которые соглашаются отправить своих детей в подобные сомнительные турне, отдавали себе отчет в возможных рисках, - подчеркнула официальный представитель МИД. - Этот случай должен стать отправной точкой при принятии подобных решений. Осуществление каких-либо проектов, сопряженных с вывозом несовершеннолетних граждан России за рубеж, без должного согласования с российскими компетентными ведомствами недопустимо".

Захарова также признала, что сложившаяся ситуация показала все проблемы подобных программ. "Российские дипломаты делают все возможное для розыска школьников, - заверила дипломат. - Но это не снимает ответственности за возвращение наших детей из США с тех, кто их туда увез. По крайней мере кооперабельность они должны проявлять стопроцентную".

Вашингтон утверждает, что из 80 российских школьников, находившихся в США по линии учебных программ, 51 ребенок уже прилетел на родину, однако МИД России известно пока только о шести вернувшихся.

По ее словам, Вашингтон до сих пор не предоставил Москве списки с именами и телефонами российских школьников. "Десять дней назад нам сообщали, что в рамках упомянутой программы в США с осени находилось 74 российских ребенка. На сегодняшний момент есть данные американской стороны, что их 80, - сообщила Захарова. - Утверждается, что из них в Штатах остается только 29, остальные якобы уехали домой".

"Нам известно официально только о шести детях, которые добрались до России, - подчеркнула дипломат. - Где находятся остальные, когда они выехали, откуда они выехали и, самое главное, прилетели ли они в Россию, неизвестно. Госдеп ответить не может, мы этой работой сейчас занимаемся".