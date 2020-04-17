Захарова: иракскую землю нельзя использовать для сведения счетов между другими странами

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Территория Ирака не должна использоваться другими государствами для сведения счетов друг с другом. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы убеждены, что дальнейшее пребывание на иракской территории иностранных воинских контингентов, включая войска США, будет решаться странами на основе диалога при условии безусловного уважения суверенитета и целостности Ирака. Мы считаем неприемлемыми любые попытки использования иракской территории в качестве арены для сведения счетов между другими странами, и подобные действия, мы полагаем, противоречат международному праву и нарушают суверенитет Ирака, а также наносят ущерб его национальным интересам", - сказала она.

Захарова отметила, что в Москве надеются на стабилизацию внутриполитической обстановки в Ираке. "[Этому] должно способствовать скорейшее формирование нового национального правительства. Мы исходим из того, что с этой задачей успешно справится выдвинутый на пост премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казыми, которого, по имеющейся информации, готово поддержать большинство фракций иракского парламента", - добавила она.

В ночь на 3 января США осуществили ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

9 апреля президент Ирака Бархам Салех поручил начальнику иракской разведки аль-Казыми сформировать новый кабмин. Пока процесс создания правительства не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку в ноябре прошлого года.