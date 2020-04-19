Посольство России в Праге призвало не политизировать факт изменения своего адреса

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Чехии отвергло попытки придать политическое звучание факту административного изменения своего официального адреса в Праге, как это делается в публикациях местных СМИ со ссылкой на МИД республики. Соответствующий комментарий размещен в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

Площадь Под Каштаны, на которой располагалось посольство, властями чешской столицы 27 февраля была переименована в площадь Бориса Немцова. Пражская мэрия затем уведомила дипломатическое представительство, что за ним закрепляется адрес консульского отдела по улице Коруновачни.

"В середине марта из мэрии города Прага в посольство поступило уведомление "о прекращении существования адреса представительского здания посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1", являвшегося официальным адресом российской дипмиссии. Согласно данному уведомлению, за представительским зданием "сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36", - отмечается в тексте. - С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима "площадь Бориса Немцова", посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36, в качестве своего официального адреса".

Дипломатическое представительство на днях уведомило МИД Чехии о своем решении соответствующей нотой. "Удивлены тем фактом, что чешское внешнеполитическое ведомство столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание", - подчеркивается в комментарии.

Дипмиссия остается в своем здании и никуда не переезжает, уточняется в документе.