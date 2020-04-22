{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ назвали фейком сообщения о получении нидерландским политиком денег от России

Лидер одной из оппозиционных партий Тьерри Боде якобы получал деньги из Москвы за продвижение пророссийской повестки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сообщения в нидерландских СМИ о том, что лидер одной из оппозиционных партий Тьерри Боде якобы получал деньги из Москвы за продвижение пророссийской повестки, стали очередным проявлением дезинформационной кампании против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в разделе "Недостоверные публикации" на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнили в МИД РФ, 16 апреля на Втором канале нидерландского телевидения вышел выпуск программы "Зембла", в котором утверждалось, что Боде якобы получал из российских источников финансирование на проведение в Нидерландах референдума по соглашению ЕС-Украина, сеял сомнения в ответственности России за гибель пассажиров рейса MH-17 и занимался организацией кампании за выход страны из Евросоюза. Эти утверждения были затем подхвачены другими СМИ страны.

"Авторы передачи в прошлом неоднократно демонстрировали свою ангажированность, не стесняясь публиковать примитивные антироссийские фейки и откровенные небылицы, - указали в министерстве. - В этот раз журналисты, которым активно вторили тщательно отобранные "эксперты", включая бывших сотрудников Пентагона и Госдепартамента США, придумали для нидерландской аудитории очередную страшилку о России".

В МИД РФ подчеркнули, что "никаких реальных доказательств не приводится, а в качестве главного аргумента используется информация о том, что, дескать, Боде знаком с рядом российских и украинских политологов, и, страшно представить, состоял с ними в электронной переписке". При этом, "вопреки декларируемым европейским ценностям, право на частную жизнь и тайну переписки не стало препятствием для авторов передачи".

"Показательно, что данную "сенсацию" с упоением подхватили ведущие нидерландские СМИ, - продолжили во внешнеполитическом ведомстве. - Похоже, что в этом и состоял замысел: использовать антироссийскую истерию в целях борьбы с политическими оппонентами. В этой связи уже давно перестала удивлять нетерпимость ряда европейских изданий и журналистов к любой альтернативной точке зрения, а также их приверженность принципу "хайли лайкли" во всем, что касается России".

Данная информация, продолжили в министерстве, вынуждает констатировать, что речь идет об очередном проявлении антироссийской дезинформационной кампании. "Призываем нидерландские СМИ перестать во всем видеть воображаемую "длинную руку Кремля", наконец, начать ответственно подходить к процессу отбора и верификации публикуемой информации", - подытожили в МИД РФ.

Теги
НидерландыРоссия
Реклама на ТАСС
Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС