В МИД РФ назвали фейком сообщения о получении нидерландским политиком денег от России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сообщения в нидерландских СМИ о том, что лидер одной из оппозиционных партий Тьерри Боде якобы получал деньги из Москвы за продвижение пророссийской повестки, стали очередным проявлением дезинформационной кампании против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в разделе "Недостоверные публикации" на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнили в МИД РФ, 16 апреля на Втором канале нидерландского телевидения вышел выпуск программы "Зембла", в котором утверждалось, что Боде якобы получал из российских источников финансирование на проведение в Нидерландах референдума по соглашению ЕС-Украина, сеял сомнения в ответственности России за гибель пассажиров рейса MH-17 и занимался организацией кампании за выход страны из Евросоюза. Эти утверждения были затем подхвачены другими СМИ страны.

"Авторы передачи в прошлом неоднократно демонстрировали свою ангажированность, не стесняясь публиковать примитивные антироссийские фейки и откровенные небылицы, - указали в министерстве. - В этот раз журналисты, которым активно вторили тщательно отобранные "эксперты", включая бывших сотрудников Пентагона и Госдепартамента США, придумали для нидерландской аудитории очередную страшилку о России".

В МИД РФ подчеркнули, что "никаких реальных доказательств не приводится, а в качестве главного аргумента используется информация о том, что, дескать, Боде знаком с рядом российских и украинских политологов, и, страшно представить, состоял с ними в электронной переписке". При этом, "вопреки декларируемым европейским ценностям, право на частную жизнь и тайну переписки не стало препятствием для авторов передачи".

"Показательно, что данную "сенсацию" с упоением подхватили ведущие нидерландские СМИ, - продолжили во внешнеполитическом ведомстве. - Похоже, что в этом и состоял замысел: использовать антироссийскую истерию в целях борьбы с политическими оппонентами. В этой связи уже давно перестала удивлять нетерпимость ряда европейских изданий и журналистов к любой альтернативной точке зрения, а также их приверженность принципу "хайли лайкли" во всем, что касается России".

Данная информация, продолжили в министерстве, вынуждает констатировать, что речь идет об очередном проявлении антироссийской дезинформационной кампании. "Призываем нидерландские СМИ перестать во всем видеть воображаемую "длинную руку Кремля", наконец, начать ответственно подходить к процессу отбора и верификации публикуемой информации", - подытожили в МИД РФ.