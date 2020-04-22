Песков заявил, что для Путина главное - борьба с коронавирусом, а не рейтинг

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин меньше всего сейчас заботится о том, скажется ли ситуация с пандемией коронавируса на рейтинге его популярности, главное сейчас для него - борьба с коронавирусом и спасение жизни людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в опубликованном в среду интервью американской телекомпании CNBC.

"За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности... Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения, и это (популярность - прим. ТАСС) - последнее, о чем он думает", - сказал Песков.

"Самое главное для него сейчас - это борьба с коронавирусом и спасение людей, которые нуждаются в лечении, и затем - восстановление экономики", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.