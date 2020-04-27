Захарова сообщила, что РФ благодарна Индии за помощь по возвращению россиян на родину

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия выражает благодарность Индии за помощь по возвращению граждан РФ на родину, а также за поставку медикаментов для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителями МИД РФ Марии Захаровой.

"Признательны индийской стороне за содействие в возвращении россиян на родину на фоне распространения новой коронавирусной инфекции", - отметила Захарова. Она сообщила, что на данный момент из Индии уже вывезено около 2 тысяч граждан РФ. По ее словам, в России с пониманием относятся ко всем сложностям, связанным с ограничительными мерами, которые приняты в Индии в целях противодействия распространения инфекции.

"Выражаем также благодарность руководству Индии за согласие на поставку России большой партии медикаментов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин и парацетамол. Рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества с индийской стороной на данном направлении в этот сложный для всего мира период", - говорится в комментарии.

"Рассматриваем поддержку Нью-Дели как зримое подтверждение дружественных связей и особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - заключила Захарова.