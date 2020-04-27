{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова сообщила, что РФ благодарна Индии за помощь по возвращению россиян на родину

Также Россия благодарна за поставку медикаментов для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия выражает благодарность Индии за помощь по возвращению граждан РФ на родину, а также за поставку медикаментов для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителями МИД РФ Марии Захаровой.

"Признательны индийской стороне за содействие в возвращении россиян на родину на фоне распространения новой коронавирусной инфекции", - отметила Захарова. Она сообщила, что на данный момент из Индии уже вывезено около 2 тысяч граждан РФ. По ее словам, в России с пониманием относятся ко всем сложностям, связанным с ограничительными мерами, которые приняты в Индии в целях противодействия распространения инфекции.

"Выражаем также благодарность руководству Индии за согласие на поставку России большой партии медикаментов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин и парацетамол. Рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества с индийской стороной на данном направлении в этот сложный для всего мира период", - говорится в комментарии.

"Рассматриваем поддержку Нью-Дели как зримое подтверждение дружественных связей и особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - заключила Захарова.

Теги
ИндияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ выполнение решений саммита "нормандской четверки"
Глава МИД РФ подчеркнул необходимость прямого диалога между сторонами украинского конфликта в соответствии с Минскими договоренностями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС