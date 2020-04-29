Полянский заявил, что США используют пандемию для усиления давления на Венесуэлу

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. США используют ситуацию с пандемией нового коронавируса в Венесуэле, чтобы усилить политическое и военное давление на законные власти страны. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Хотели бы поблагодарить наших коллег по Совету, которые внезапно продемонстрировали желание обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле именно в тот момент, когда мы 22 апреля подняли вопрос о попытках Соединенных Штатов использовать ситуацию с пандемией в Венесуэле, чтобы усилить политическое и военное давление на законное правительство страны", - отметил он.

Полянский выразил сомнение в обоснованности обсуждения в Совбезе гуманитарной ситуации в Венесуэле. "Согласно данным ВОЗ, в Венесуэле на данный момент зарегистрированы около 325 подтвержденных случаев коронавируса и 10 вызванных им смертей, что ставит Венесуэлу практически в самый конец печального списка латиноамериканских стран по уровню заболеваемости COVID-19, - подчеркнул дипломат. - Для сравнения - в соседней Колумбии зарегистрированы 5 379 случаев и 244 смерти".

По его словам, Венесуэла "смогла занять лидирующие позиции по количеству тестов COVID-19 на душу населения среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна". При этом все меры правительство страны принимает на фоне действующих американских санкций.