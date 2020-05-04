Российские военные передали жителям Сирии более 500 продовольственных наборов

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 4 мая. /ТАСС/. Российские военные провели акцию по передаче гуманитарной помощи в поселке Кусайр в провинции Хасеке, мирному населению через органы местного самоуправления выдано более 500 продовольственных наборов, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Егоров.

"Согласовали с администрацией, проводим выездную гуманитарную акцию в целях оказания помощи местному населению. Продовольственный набор общим весом более 10 килограммов, в него входит мука, рис, сахар, а также молочные консервы", - сказал он.

По его словам, местное население встречает российских военных тепло и радостно. Гуманитарную помощь передали на территорию школы, которая долгое время была закрыта из-за боевых действий. Как рассказал глава администрации поселка Мишхан Махмуд, в этом году в ней опять учатся 400 учеников. Перед тем, как пустить на территорию местное население, ее на всякий случай проверили российские саперы.

Еще одна акция прошла в Латакии. Там российские офицеры передали губернатору провинции 150 ранцев для детей сирийских военнослужащих. В каждом из них лежит папка с тетрадями, цветным картоном, пластилином и канцелярскими принадлежностями. Украшены папки портретами президентов РФ и САР Владимира Путина и Башара Асада на фоне флагов.

"Гуманитарная помощь, которую передает Россия, - это и медикаменты, и продукты, и все самое необходимое. Мы знаем, что это не просто от лица российских властей, это от каждого гражданина, от каждой семьи, от каждого дома", - поблагодарил всех россиян губернатор Латакии Ибрагим Худер ас-Салем.

Всего с начала процесса урегулирования российский ЦПВС провел около 2,5 тыс. гуманитарных акций, общий вес доставленного груза превышает 4 тыс. тонн. Медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь более чем 132 тыс. жителей Сирии.