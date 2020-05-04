Посольство РФ: британский депутат распространяет дезинформацию о гибели российских врачей

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании заявило, что британский депутат Том Тугендхат распространяет дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей. Заявление, в котором дипломаты выражают сожаление по поводу высказываний парламентария, представляющего правящую в стране Консервативную партию, распространено в понедельник.

"Искренне огорчены заявлением председателя комитета по международным делам Палаты общин [Тома] Тугендхата в связи с гибелью двух российских врачей, оказывавших помощь больным с коронавирусом. Парламентарий утверждает, что они стали жертвами "убийств", организованных "диктаторским режимом" с целью "заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику". Следует отметить, что в последние дни британские СМИ, особенно Би-би-си, и общественные деятели комментируют развитие эпидемии в России исключительно в негативном ключе", - говорится в распространенном посольством комментарии. "Его заявление - сознательное распространение дезинформации и эксплуатация пандемии в политических целях", - добавили российские дипломаты, подчеркнув, что у Тугендхата "нет и не может быть" веских оснований для того, чтобы "говорить о целенаправленном убийстве".

В посольстве указывают, что в британской прессе замалчиваются "очевидные успехи России - сравнительно низкий процент смертности, большие объемы тестирования, своевременное закрытие границ". При этом внимание читателей обращают на возникшие на фоне пандемии проблемы, "свойственные практически всем странам".

"Та же ситуация с трагическими случаями гибели медиков. Их зафиксировано несколько сотен по всему миру. Широко известны факты самоубийства врачей, не справившихся с эмоциональным напряжением, - в США, Франции, Италии. В Великобритании от вируса скончалось более ста медиков. Среди них, например, 53-летний Абдул Чоудури из лондонского района Хакни, публично сетовавший на нехватку средств защиты для врачей", - отметили в посольстве, добавив, что "трагическая гибель российских врачей, к великому сожалению, вписывается в мировую тенденцию".

В воскресенье Тугендхат в своем Twitter прокомментировал публикацию таблоида Daily Mail, сообщившего о смерти главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елены Непомнящей, выпавшей из окна в конце апреля, а также заведующей отделением скорой медицинской помощи в Звездном Городке Московской области Натальи Лебедевой. Издание также пишет о выпавшем из окна враче скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области (он получил тяжелые травмы), и проводит параллели между этими тремя случаями, однако не упоминает о том, что речь может идти об убийствах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.