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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин и Лукашенко обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с пандемией

Как сообщили в Кремле, президент Белоруссии передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства РФ Михаилу Мишустину

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко Обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями, - отметили в пресс-службе. - Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину".

В Кремле добавили, что в ходе разговора "затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства". Стороны договорились о дальнейших контактах.

 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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